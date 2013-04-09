Улучшить Landing Page

Одна страница для захвата контактов аудитории.

http://www.dimakovpak.com/prostoystart/

Сейчас она сделана за 5мин. на коленк. Ее надо улучшить.

Создать фокус на заголовке и на форме подписки. ЧТо бы после видео человек понимал что делать.

1. Прорисовать аккуратно страницу

2. Правильно сфокусировать внимание

3. Подвязать форму Смартреспондера

4. внизу страницы вставить футер с контактами и копирайтом

Вот хороший пример :

http://onlinerevolution.ru/enot/

http://www.clickbank.com/ - хорошее оформление

http://www.kodgabriel.ru/

Предлагайте себя, только если вы понимаете что такое фокус внимания и аккуратная работа !