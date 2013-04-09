Здравствуйте, Нужно изготовить html макет, дизайн, верстка. Адрес сайта 2tuza.net, тематика онлайн казино. Список того что нужно будет сделать: 1) Главная страница (Фон, Логотип, шапка, кнопки, иконки, пару картинок, сплывающее окно ...
Улучшить Landing Page
Одна страница для захвата контактов аудитории.
http://www.dimakovpak.com/prostoystart/
Сейчас она сделана за 5мин. на коленк. Ее надо улучшить.
Создать фокус на заголовке и на форме подписки. ЧТо бы после видео человек понимал что делать.
1. Прорисовать аккуратно страницу
2. Правильно сфокусировать внимание
3. Подвязать форму Смартреспондера
4. внизу страницы вставить футер с контактами и копирайтом
Вот хороший пример :
http://onlinerevolution.ru/enot/
http://www.clickbank.com/ - хорошее оформление
Предлагайте себя, только если вы понимаете что такое фокус внимания и аккуратная работа !
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