Необходимо создать уникальный дизайн сайта игровой тематики. Дизайн и структура сайта должна опираться на пример в вложенных файлах. Дизайн необходим только в psd.

Страницы которые необходимо сделать (в скобках указан пример):

- Главная (1.jpg )

- Главная другая цветовая схема (2_1.jpg)

- Раздел блога (3.jpg)

- Пост (4.jpg)

- Пост с рейтингом (5.jpg)

- Размеры и стили текста и заголовков (6.jpg)

- Галерея (7.jpg)

- Контактная форма (8.jpg)

Требования:

- Дизайн должен быть уникальным и не иметь визуальной схожести с вложенными файлами, но при этом иметь такую же направленность и уровень дизайна;

- Структура и логика дизайна должна быть такая же, как и во вложенных файлах;

- Допускается изменение в расположении веб элементов и кнопок на усмотрение дизайнера

- Приветствуется привнесение в дизайн чего ни будь нового и уникального !

- Необходимо сделать 3 варианта слайдера , 5 вариантов заднего фона с различными цветовыми схемами дизайна.

- В качестве логотипа временно вставить любой логотип по вашему вкусу ( логотип будет разработан позже )

- Фоновые изображения должны быть авторскими

- Шрифты использовать только бесплатные

- Срок реализации 7 рабочих дней

Оплата:

- Если без предоплаты бюджет 200$ – ( после одобрения главной страницы 50% предоплаты, после одобрения всех страниц полная оплата и передача исходников )

- Если через безопасную сделку то бюджет 150$

- Другие варианты сотрудничества не рассматриваем.

Отвечая на проект просим писать только по делу, например: " Добрый день, с условиями ознакомлен. Готов взяться за проект .Ознакомьтесь с портфолио "