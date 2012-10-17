Здравствуйте, для нашей фирмы необходимо выполнить адаптивную верстку и интеграцию в Wordpress, из PSD макетов. ТЗ и макеты можно скачать по ссылке: http://rghost.ru/8HNMhmLqF Пожалуйста задавайте вопросы и укажите точный бюджет и сроки выполнения проекта. Благодарю Вас за ...
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Для компании по продаже садового и прочего вида техники и инструментов, необходимо создать интернет магазин по готовому дизайну (psd) Движок любой из бесплатных, кроме joomla ( товаров будет до 1000 ) ТЗ прикреплено ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Для сайта компании ДЗП «Эллипс» – ellipse-dzp.com.ua/ необходимо провести ряд работ, главная из которых добавить возможность формирование заявок и личный кабинет(модуль). Подробности в прикрепленном ТЗ Движок Wordpress. Для ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Привет всем, Нашему сайту для доработок требуется программист Ruby on Rails. Стек используемых технологий: Ruby on Rails, MySQL, CoffeeScript, Sass, AWS. Все подробности при личном общении. Работа удаленная, оплата сдельная или почасовая.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый вечер, Необходимо создать музыкальный портал , дизайн уже есть в psd . Все подробности в прикрепленном файле . Просим указать срок и бюджет .Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо создать уникальный дизайн сайта игровой тематики. Дизайн и структура сайта должна опираться на пример в вложенных файлах. Дизайн необходим только в psd. Страницы которые необходимо сделать (в скобках указан пример): - Главная (1.jpg ) ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Для компании занимающейся продажей лицензионной музыки кафе, барам, дискотекам и т.д. необходимо реализовать маленькую демонстрационную программку. Эта программка, по сути, только маленькая и неполная демонстрация одной из функции будущего портала. Если коротко ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $125
Необходим дизайн сайта ( главная + 6 внутренних ) Ориентируемся на эти проекты: http://eurostgroup.ru/ http://giscity.ru/ http://gprealty.ru/ http://www.rosao.ru/ Все иллюстрации для сайта готовы, от дизайнера требуется все красиво оформить ( меню , блоки , текст , подобрать или нарисовать иконки ) Есть ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо сверстать сайт веб студии из макета psd, посадить на Wordpress + релизовать несколько функций на Jquerry (слайдер, галерея и т.д.) Дизайн главной страницы прикрепил из него прикинуть объем работы не сложно . Предпочтения при выборе исполнителя ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Необходимо сверстать сайт веб студии из макета psd, посадить на Wordpress + релизовать несколько функций на Jquerry ( слайдер , галерея и т.д.) Дизайн главной страницы прикрепил из него прикинуть объем работы не сложно . Предпочтения ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад