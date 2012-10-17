oleg1412

Олег Поздняков oleg1412

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Адаптивная верстка и интеграция в Wordpress

    Здравствуйте, для нашей фирмы необходимо выполнить адаптивную верстку и интеграцию в Wordpress, из PSD макетов. ТЗ и макеты можно скачать по ссылке: http://rghost.ru/8HNMhmLqF Пожалуйста задавайте вопросы и укажите точный бюджет и сроки выполнения проекта. Благодарю Вас за ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание интернет магазина по готовому дизайну

    $500

    Для компании по продаже садового и прочего вида техники и инструментов, необходимо создать интернет магазин по готовому дизайну (psd) Движок любой из бесплатных, кроме joomla ( товаров будет до 1000 ) ТЗ прикреплено ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать сайта на Wordpress

    $250

    Для сайта компании ДЗП «Эллипс» – ellipse-dzp.com.ua/ необходимо провести ряд работ, главная из которых добавить возможность формирование заявок и личный кабинет(модуль). Подробности в прикрепленном ТЗ Движок Wordpress. Для ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программист Ruby on Rails

    Привет всем, Нашему сайту для доработок требуется программист Ruby on Rails. Стек используемых технологий: Ruby on Rails, MySQL, CoffeeScript, Sass, AWS. Все подробности при личном общении. Работа удаленная, оплата сдельная или почасовая.

    MySQLRubySASS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание портала

    Добрый вечер, Необходимо создать музыкальный портал , дизайн уже есть в psd . Все подробности в прикрепленном файле . Просим указать срок и бюджет .

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта игровой тематики

    $250

    Необходимо создать уникальный дизайн сайта игровой тематики. Дизайн и структура сайта должна опираться на пример в вложенных файлах. Дизайн необходим только в psd. Страницы которые необходимо сделать (в скобках указан пример): - Главная (1.jpg ) ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходима реализация небольшой онлайн программки

    $100

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Для компании занимающейся продажей лицензионной музыки кафе, барам, дискотекам и т.д. необходимо реализовать маленькую демонстрационную программку. Эта программка, по сути, только маленькая и неполная демонстрация одной из функции будущего портала. Если коротко ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $125

    Необходим дизайн сайта ( главная + 6 внутренних ) Ориентируемся на эти проекты: http://eurostgroup.ru/ http://giscity.ru/ http://gprealty.ru/ http://www.rosao.ru/ Все иллюстрации для сайта готовы, от дизайнера требуется все красиво оформить ( меню , блоки , текст , подобрать или нарисовать иконки ) Есть ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать сайт и прикрутить к WordPress

    $250

    Необходимо сверстать сайт веб студии из макета psd, посадить на Wordpress + релизовать несколько функций на Jquerry (слайдер, галерея и т.д.) Дизайн главной страницы прикрепил из него прикинуть объем работы не сложно . Предпочтения при выборе исполнителя ...

    WordPressДизайн главной страницы
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо сверстать и посадить на движок сайт

    $250

    Необходимо сверстать сайт веб студии из макета psd, посадить на Wordpress + релизовать несколько функций на Jquerry ( слайдер , галерея и т.д.) Дизайн главной страницы прикрепил из него прикинуть объем работы не сложно . Предпочтения ...

    WordPressДизайн главной страницы
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
rudy_
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Доработать сайта на Wordpress
Олег всегда был на связи, оперативно отвечал на возникающие в процесе выполнения вопросы. Моментально и щедро оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Сергей ответственно подошел к задаче и справился на ура.... Все сроки были соблюдены, всегда находился на связи, положительный и ответственный ! Рекомендую этого специалиста.
Ответный отзыв
Lepsenko
Алексей 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Сверстать сайт и прикрутить к WordPress
Очень понравилось работать с человеком. Приятный и понимающий, всегда предоставляет все материалы для работы и не задерживает с оплатой. Он всегда готов выслушать свои претензии и предложения. Делал Олегу несколько, чем полностью доволен и не жалею ни капли). До сих пор работаем и устраиваем друг друга, по больше таких честных, добрых и отзывчивых людей на веблансе. Всем доволен! Спасибо тебе за работу
Ответственный человек. Профессионал в своём деле, быстро выполнил заказ, проконсультировал. Буду продолжать сотрудничество . Рекомендую !
Ответный отзыв