Доработать сайта на Wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки255 просмотров

Для сайта компании ДЗП «Эллипс» – ellipse-dzp.com.ua/ необходимо провести ряд работ, главная из которых добавить возможность формирование заявок и личный кабинет(модуль).

Подробности в прикрепленном ТЗ

Движок Wordpress.

Для новых страниц и там где необходимы изменения есть PSD.

WordPress
11 лет назад
oleg1412
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

rudy_
49 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
7 дней
Сергей ответственно подошел к задаче и справился на ура.... Все сроки были соблюдены, всегда находился на связи, положительный и ответственный ! Рекомендую этого специалиста.
Олег всегда был на связи, оперативно отвечал на возникающие в процесе выполнения вопросы. Моментально и щедро оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

rudy_
49 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад