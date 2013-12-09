Смена дизайна сайта на самописном движке

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок303 просмотра

Необходимо сверстать и натянуть дизайн на движок, написанный вебстудией, которая ранее поддерживала сайт.

Также необходимы мелкие доработки движка.

PHP + MySQL. Шаблонизатор не особо приятный.

MySQLPHP
11 лет назад
ProfitHunter
Богдан 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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