Нужна помощь в решении нескольких учебных заданий по Bitrix Framework на темы: - Компоненты - Вывод динамической информации - Кеширование - Комплексные компоненты - ...
Добавить капчу к форме
сайт http://fingers-studio.ru/ (wordpress)
требуется добавить капчу к форми внизу сттраницы. http://yadi.sk/d/0wARZ5tYDzqdc
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $3200
Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Сложные задачи. Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета. Готовность пройти техническое собеседование. Требования: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть сайт с не очень удобной админкой. Там отсутствует возможность добавления тайтлов на каждую категорию товара. Её необходимо реализовать. Также хотелось бы прописать метатеги на каждый товар, такая возможность тоже отсутствует. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. В связи с запуском нового сайта, требуется автоматический перенос товаров со старого. Требование: опыт и ответственность Благодарим за внимание.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть скрипт берет из базы город. Нужно сохранить его в куки. Примерно такой алгоритм. Пользователь первый раз пришел, ему из базы присваивается город и записывается в куки. Пришел второй раз ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется реализовать модуль складского учета на базе распространенных бесплатных CMS платформ с использованием MySQL и php (Joomla, Drupal, WordPress, Magento). Тематика - строительство. Этот модуль предназначен для автоматизации складских операций по приёму, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Мне дали архив сайта ну и базу. Решил установить, там абракадабра показывается, видимо с кодировкой что-то. Нужно исправить. Сайт на DLE Так же там какой-то вирус, нужно почистить от всякой гадости. Чуток верстка ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать сайт на Wordpress. Сайт несложный (никаких нестандартных функций нет, просто верстка), состоит из 2 макетов. Макеты и более подробное ТЗ вышлю в личку. Срок на работ 1-2 дняВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
необходимо написать js скрипт отслеживания ухода посетителя с сайта. Например, при закрытии вкладки, если посетитель посмотрел только одну страницу, выводить окно с заданным текстом.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Уважаемые фрилансеры, необходимо создать форму для запроса на расчет по ОСАГО Пример формы, так же как и ее визуализация смотрим здесь http://www.workle.ru/id779778.5/manage/ (жмем кнопку ОСАГО), все это необходимо реализовать для CMS DLE10.0 Далее, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад