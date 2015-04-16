Подправить PHP+MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок151 просмотр

Есть скрипт берет из базы город. Нужно сохранить его в куки.

Примерно такой алгоритм.

Пользователь первый раз пришел, ему из базы присваивается город и записывается в куки.

Пришел второй раз куки прочитались

Более подробнее в личку.

MySQLPHP
11 лет назад
tisu
54 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$11
1 день
Очень грамотный человек.
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад