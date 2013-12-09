Требуется реализовать модуль складского учета на базе распространенных бесплатных CMS платформ с использованием MySQL и php (Joomla, Drupal, WordPress, Magento). Тематика - строительство.

Этот модуль предназначен для автоматизации складских операций по приёму, хранению и отпуску товаров. Предусмотрено 4 участка учёта и формирования операций:

1. "Администратор";

2. "Склад";

3. "Офис".

4. "Прораб"

Есть предустановленные должности (роли):

1. Администратор

2. Работник офиса

3. Кладовщик

4. Прораб

5. Наблюдатель (ничего не делает, видит все таблицы)

Для участков и должностей нужно реализовать ряд возможностей:

- регистрация сотрудников;

- добавление товаров, складов, поставщиков, строительных объектов;

- формирование заявок на товар (получение со склада или возврат);

- изменение статусов заявок и объектов;

- печать накладных;

Полный список возможностей и принципов взаимодействия между участками представлены в ТЗ (пришлю в личку всем откликнувшимся).

Структура модуля описана достаточно полно (даже схемы есть) - от исполнителя требуется только понять эту структуру и реализовать =)

От меня, как всегда - четкая постановка задачи и своевременная оплата.

P.S. Также можно рассмотреть варианты готовых решений на тему складского учета, если возможна их доработка до нужного мне функционала (пример - http://codecanyon.net/item/stock-manager-advance-2-with-point-of-sale-module/5403161).