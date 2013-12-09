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Модуль складского учета
Требуется реализовать модуль складского учета на базе распространенных бесплатных CMS платформ с использованием MySQL и php (Joomla, Drupal, WordPress, Magento). Тематика - строительство.
Этот модуль предназначен для автоматизации складских операций по приёму, хранению и отпуску товаров. Предусмотрено 4 участка учёта и формирования операций:
1. "Администратор";
2. "Склад";
3. "Офис".
4. "Прораб"
Есть предустановленные должности (роли):
1. Администратор
2. Работник офиса
3. Кладовщик
4. Прораб
5. Наблюдатель (ничего не делает, видит все таблицы)
Для участков и должностей нужно реализовать ряд возможностей:
- регистрация сотрудников;
- добавление товаров, складов, поставщиков, строительных объектов;
- формирование заявок на товар (получение со склада или возврат);
- изменение статусов заявок и объектов;
- печать накладных;
Полный список возможностей и принципов взаимодействия между участками представлены в ТЗ (пришлю в личку всем откликнувшимся).
Структура модуля описана достаточно полно (даже схемы есть) - от исполнителя требуется только понять эту структуру и реализовать =)
От меня, как всегда - четкая постановка задачи и своевременная оплата.
P.S. Также можно рассмотреть варианты готовых решений на тему складского учета, если возможна их доработка до нужного мне функционала (пример - http://codecanyon.net/item/stock-manager-advance-2-with-point-of-sale-module/5403161).
Заявки фрилансеров
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