Задача для программиста, умеющ. работать с куками

Здравствуйте, есть небольшая задачка:

0 - Время счетчика задается в коде.

1 - После остановки счетчика должна появиться новость "Время акции закончилось"

2 - Чтобы счетчик умел заново отсчитывать изначально заданный период. т.е. фактически отсчитывал заданный период по кругу. - необходимо чтобы можно было руками его перезапустить.

3. Чтобы счетчик начинал отсчет заданного периода с момента перехода по ссылке (страница-посадки) каждого уникального юзера. - сделать это через куки браузера, чтобы в куки записывалось время первого посещения и относительно это времени начинался отсчет для каждого юзера. И при повторном посещении, счетчик продолжал отсчет с момента первого посещения.

http://jquery-countdown.googlecode.com/svn/trunk/index.html - вид счетчика.

Интересуют цены и сроки.

Оплата строго по факту, пара спецов уже брались и на п.3 сливались.