Есть сайт на флеше, надо добавить в меню несколько пунктов, сайт http://tai-spa.com . Оплата по факту.
Мелкие работы по сайту
1.сделать 404 страничку
2.установить крошки
3.создать sitemap
4.Вынести под категории в главные категории.
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