Мелкие работы по сайту

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Завершен10 заявок189 просмотров

1.сделать 404 страничку

2.установить крошки

3.создать sitemap

4.Вынести под категории в главные категории.

11 лет назад
tOP5
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vkapas
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$25
2 дня
Очень хорошо!!!Все быстро , качественно.Достаточно профессионально!!
Порядочный заказчик, всё ОК :-).

Заявки фрилансеров

vkapas
Вадим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад