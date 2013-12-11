Проблема с экпортом товаров openCart (ocStore)

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Завершен3 заявки149 просмотров

Сайт http://dostavimtelefon.ru/

При экпорте товаров в файл YML ошибки.

2 проблемы:

1. Ошибка: Неверный ответ сервера: 500 Internal Server Error

Фатальная ошибка: Внутренняя ошибка во время загрузки

2. Определена кодировка: utf-8 (строка 0, столбец 0)

Дата из файла: 2013-12-08 15:13 (строка 3, столбец 38)

Фатальная ошибка: Ошибка парсинга XML: Error parsing XML feed: Expected comment or processing instruction (строка 148215, столбец 22)

This page contains the following errors:

error on line 148215 at column 22: Extra content at the end of the document

Below is a rendering of the page up to the first error.

В пятницу на сервере был бой и теперь экспорт вообще не работает.

Нужно настроить, что бы экспорт работал всегда нормально. Буду тестить экспорт в маркете.

Разработчик нужен сейчас, а не завтра и тд!!!

Оплата сразу после того как все заработает, на яндекс деньги, на других кошельках денег нет.

Вопрос нужно решить оперативно и качественно.

ocStoreOpencart
11 лет назад
comp03com
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$50
1 день
Александр подошел со знанием дела. Все сделал за пару часов, все хорошо и за адекватные деньги.
Сотрудничеством с Дмитрием доволен! Оперативное общение, исчерпывающие ответы, быстрая оплата. Рекомендую, буду ждать дальнейшего сотрудничества!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад

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