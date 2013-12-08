PHP скрипт

Есть скрипт на php, перестал работать (скрипт вытаскивал письма из спам папки и "читал" их)

Нужно или починить скрипт или написать по новой.

Задача:

1. Зайти на аккаунт mail.ru

2. Зайти в папку "спам" и вытащить (n) писем (выделив чекбоксы и нажав на кнопку "не спам")

3. Зайти в инбокс и "прочитать" (n) писем (по imap не пройдет), нужно имитировать нажатие на письмо.

Аккаунты подгружаются в CSV файле login:password