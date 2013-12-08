PHP скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок218 просмотров

Есть скрипт на php, перестал работать (скрипт вытаскивал письма из спам папки и "читал" их)

Нужно или починить скрипт или написать по новой.

Задача:

1. Зайти на аккаунт mail.ru

2. Зайти в папку "спам" и вытащить (n) писем (выделив чекбоксы и нажав на кнопку "не спам")

3. Зайти в инбокс и "прочитать" (n) писем (по imap не пройдет), нужно имитировать нажатие на письмо.

Аккаунты подгружаются в CSV файле login:password

PHP
11 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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