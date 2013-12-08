не нужен парсер http://markertoys.ru/ структура файла который должен формироваться образец доступен на диске http://perm59.net.ru/drive/?file=d06b0400a441022555b5447c65babc522 должен быть выбор у парсера какие категории или подкатегории парсить ...
VamShop - перенос на другой хостинг
Здравствуйте!
Нужно перенести интернет магазин на платформе VamShop, на другой хостинг.
ПИШИТЕ ЦЕНУ!!!
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