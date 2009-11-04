login73

Валерий Кит login73

 
50 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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Отзывы фрилансеров
PHP_Warrior
Юрий 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Доработка интернет магазина joomla 1.5+virtuemar 1
Отличный заказчик, четкое и понятное задание, оплата в срок. Рекомендую!
Спасибо Юрию. Все четко, Работа на 5+ . Параллельно, Юра, предложил варианты по улучшению работы системы, с которыми я полностью был согласен. Все было сделано в срок, и в размер заявленной суммы, при публикации проекта. СПАСИБО! Буду обращаться!
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arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Поправить админку – в WebAsyst shop-script
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, был на связи на протяжении выполнения, оплата сразу по факту.
Спасибо Александру, сделано все на пять. Все в высшей степени профессионально. И я бы поставил за Коммуникацию 5+ (Если была бы такая оценка). Провел получасовую консультацию по скайпу, как избежать в дальнейшем проблемы того же рода. Спасибо!!!
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proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$15
10 баллов
10 лет назад
OsCommerce - VaM Edition – Исправление ошибки
Валерий отличный заказчик! Четко поставленное задание и оплата мгновенная. С удовольствием буду сотрудничать и дальше, однозначно рекомендую!
Спасибо Александру, работа была сделана вовремя и на высшем уровне. СПС
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apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать логотип
Взаимно! Было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Не хочу писать в отзыве стандартные фразы, просто говорю: - "СПАСИБО!"
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