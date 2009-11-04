Спасибо Александру, сделано все на пять. Все в высшей степени профессионально. И я бы поставил за Коммуникацию 5+ (Если была бы такая оценка). Провел получасовую консультацию по скайпу, как избежать в дальнейшем проблемы того же рода. Спасибо!!!