В интернет магазин на VirtueMart 3.8.8 Joomla! 3.9.25 Надо обновить цены Подробности в файле
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
В Интернет магазин на OpenCart из файла поставщика, через установленный модуль Импорта/Экспорта ( CSV Price Pro import/export 3 | opencartlabs.ru – http://www.opencartlabs.ru/csv-price-pro-importexport-3/import-opencart-options/ ) сделать выгрузку товара из CSV Файл. Пример файла вложен. !!!!! ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Натянуть PSD шаблон на shop-script 5 Шаблон адаптирован к модуля webasyst – http://www.webasyst.ru/store/plugins/shop/ - т.е. ни чего программировать не надо. JPG шаблоны, для ознакомления, лежат в прикрепленном файле. !!!! --- ПИШИТЕ ЦЕНУ --- !!!! ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Доработка Интернет магазина на virtuemart 1. Все подробности во вложенном ТЗ-файле. !!!!- Пишите цену -!!!!!Завершен9 лет назад
OpenCart Загрузка товара из CSV файла. В Интернет магазинн на OpenCart из файла поставщика, через установленый модуль Импорта/Экспорта ( http://www.opencartlabs.ru/csv-price-pro-importexport-3/ ) сделать выгрузку товара из CSV Файл, а также нас троить модуль, что бы он каждый ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Натянуть на сайт шапку. cms интернета-магазина – Shop-Script 5 ПИШИТЕ ЦЕНУ!!!HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно создать интернет магазин Авточехлов, как реализовано тут - http://autochehly.com/audi Т.е. Выбор товара и его заказ осуществляется на одной странице. Нужен функционал, пока без верстки. ПИШИТЕ ЦЕНУ!!!Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
В WebAsyst shop-script 309 в админке в категории "Продукты" -> "Продукты и категории" исчезла форма для добавления, редактирования товара и категорий. Нужно поправить. См. скрин ПИШИТЕ ЦЕНУ!!!!Завершен10 лет назад
В Интернет магазине на osCommerce VaM Edition, после сбоя на сервере хостера, исчезли метаданных о веб-странице. В описание товара они прописаны, а для поисковых роботов в (view-source:) они не показываются. Пример: http://zlat-dar.ru/product_info.php?products_id=266 Нужно исправить ...Завершен10 лет назад
В интернет магазин на Virtuemart 2.0.2, Joomla! 2.5.11, нужно автоматически залить новые цены. Цены находятся в Excel-файле и привязаны к артикулам. Работа не сложная. ПИШИТЕ ЦЕНУ!!!!!!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
В интернет магазин на Virtuemart 2.0.2, Joomla! 2.5.11, нужно автоматически залить новый товар. Есть фотография. Наименование товара и артикул совпадает с именем файла фотографии до «.JPG». Фотографии разложены по папкам (это категория как ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно перенести интернет магазин на платформе VamShop, на другой хостинг. ПИШИТЕ ЦЕНУ!!!Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать (Копирайт) статью на тему «Фурнитура для бижутерии». 2000-2100 знаков без пр. Грамотно и без воды. Для людей, а не для машин. Пишите цену за 1000 зн.Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно перенести БУЗУ ДАННЫХ - все категории товаров, сами товары, заказы, зарегистрированные пользователи и т.д. с сайта Joomla 1.5.22 и Virtuemart 1.1.5, на новый сайт под Joomla 2.5.9 и Virtuemart 2.0.2 (Уже стоит в другой ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Написать статью для магазина подарочных книг на первую страницу. 3000-3500 знаков - $2-3,5 за 1000 Ключевые слова: подарочные книги - 12 раз в статье дорогие книги - 7 раз в статье книга в подарок - 5-7 раз в статье подарочные издания ...Копирайтинг56 заявокЗакрыт14 лет назад
Написать статью для магазина подарков на первую страницу. Ключевые слова: Подарки Магазин подарков Интернет-магазин подарковКопирайтинг64 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется создать логотип сайту (Интернет-магазин подарков). Бюджет небольшой:)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Мысли и материал для дизайна есть. Связь: связь по «Skype» обязательна, или если в Москве, то по телефонуДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Регистрация сайта в: 1. белых каталогах сайтов 2. прогон статей по "каталогам статей" 3. форумы 4. блогам 5. доскам объявленийПоисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт15 лет назад
Разместить статью, тема “Бижутерия”, в белых каталогах статей, с отчетом о размещении. Активная ссылка на первоисточник обязательна. Обязательно укажите количество каталогов.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад