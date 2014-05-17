Поправить админку – в WebAsyst shop-script

Веб-программированиеЗавершен2 заявки155 просмотров
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В WebAsyst shop-script 309 в админке в категории "Продукты" -> "Продукты и категории" исчезла форма для добавления, редактирования товара и категорий. Нужно поправить.

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10 лет назад
login73
50 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Спасибо Александру, сделано все на пять. Все в высшей степени профессионально. И я бы поставил за Коммуникацию 5+ (Если была бы такая оценка). Провел получасовую консультацию по скайпу, как избежать в дальнейшем проблемы того же рода. Спасибо!!!
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, был на связи на протяжении выполнения, оплата сразу по факту.
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