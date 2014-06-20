Доработка Opencart

Веб-программированиеЗавершен2 заявки124 просмотра
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Версия - Ocstore 1.5.5.2

1. Нужно сделать вывод в товарах различных вариантов цен в столбцах вот так:

http://dess86.tmweb.ru/rus/index.php?route=product/product&path=81_61&product_id=74

Реализовать нужно через стандартные Опции, но в отличие от стандартного значения должно быть у каждой опции помимо названии и цены еще 2 значения: DN и PN.

2. Нужно, чтобы цены в админке прописывались в евро, а на сайте выводились в рублях (автоматически пересчитывались).

OpenCart
10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
L_V_U
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$70
3 дня
Рекомендую
Приятно работать с Денисом. Рекомендую.
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