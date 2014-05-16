Сайт компании

Меня интересует разработка сайта.Во вложении вы найдете задание для просчета сайта компании, просчитать нужно только программирование самого сайта, так же написать комментарии и замечания, в чем могут возникнуть трудности, как их исправить, свои вопросы и пожелания по лучшей разработке сайта. Дизайн сайта готов в PSD.

Так же меня интересует ряд вопросов:

1.Все ли можно выполнить по ТЗ?

2. Какая админ часть и на какой системе?

3.Строки

4.Цена

5. Условия сотрудничества

Жду от вас строки на разработку сайта и стоимости самой разработки, надеюсь на адекватную стоимость и дальнейшее сотрудничество.