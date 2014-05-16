Сайт компании

В веб-студию требуется php-программист для постоянной удаленной работы. Требования: - наличие свободного времени (минимум 6 часов в день не включая попить чай пару часов) - превосходное знание php, mysql, js, jq, ajax - понимание MVC ...
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Меня интересует разработка сайта.Во вложении вы найдете задание для просчета сайта компании, просчитать нужно только программирование самого сайта, так же написать комментарии и замечания, в чем могут возникнуть трудности, как их исправить, свои вопросы и пожелания по лучшей разработке сайта. Дизайн сайта готов в PSD.
Так же меня интересует ряд вопросов:
1.Все ли можно выполнить по ТЗ?
2. Какая админ часть и на какой системе?
3.Строки
4.Цена
5. Условия сотрудничества
Жду от вас строки на разработку сайта и стоимости самой разработки, надеюсь на адекватную стоимость и дальнейшее сотрудничество.
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