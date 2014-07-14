Разработка галереи для ModX Revolution

Веб-программированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
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Необходимо разработать галерею на ModX Revo. Галерея нестандартная.

Смотрите файл во вложении.

Принцип следующий: Есть галерея фотографий. По клику на одну из фотографий, под ней появляются еще три дополнительных (уменьшеный вид, увеличеный и натуральный; фотография уменьшается/увеличивается не программно, вставляем все фото вручную).

С правого боку от открытой фотки отображаются остальные фотографии галереи. При клике на вторую фотографию схема та же: фотография открывается и под ней появляются три дополнительных фото.

Под фотографиями - редактируемый текст.

Если заинтиресовались - пишите, задавайте вопросы. Готов ответить.

В заявках пишите сроки и стоимость.

MODX
10 лет назад
master_1c
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
mcvova
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Всё было сделано в точности как требовалось и в определенные сроки. Спасибо за работу!
Всё отлично!
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