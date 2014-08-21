Доработать скрипт отправки заказа

Есть страница оформления заказа (скрин http://joxi.ru/f6l1UxjKTJCPRoFcYOs)

Заказы отправляются нормально, но не фиксируется выбранный способ оплаты и доставки. И администратору и покупателю в письме приходит информация по умолчанию - самовывоз+оплата наличными.

Необходимо поправить скрипт, чтобы выбранные варианты оплаты и доставки фиксировались и корректно отображались в письмах.

CMS самописная. Есть список файлов, которые правились при доработке всего процесса оформления заказа

В ответе на проект, пожалуйста, указывайте срок и стоимость выполнения задачи