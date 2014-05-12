Переписать функцию на PHP

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки126 просмотров
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Нужно написать/переписать функцию для php-скрипта:

вот так это работает в консоле:

curl -F "Content-Type=audio/x-wav" -F "audio=@/tmp/file-name.wav" asr.yandex.net/asr_xml\?key=my_secure_key\&uuid=12 345678123456781234567812345678\&topic=maps\&lang=r u-RU

В ответ сервер отдает примерно это:

город

Нужно обернуть это как функцию, в качестве параметров будет передаваться: путь файла с именем (пример: /tmp/2014-05-12_20-06-42__45)+uuid – уникальный идентификатор.

Нужно вернуть : город, предпочтение отдавать 1 результату (variant confidence="1").

если сервер вернул что-то типа:

из ф-ции возвращаем пустую строку.

Как это работало на гугле:

$city = speech_recognition($recordfile);

function speech_recognition($filename) {

system('flac -f -s '.$filename.'.wav -o '.$filename.'.flac');

$file_to_upload = array('myfile'=>'@'.$filena me.'.flac');

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"www.google.com/speech-api/v1/recognize?xjerr=1&client=chromium&lang=ru-RU");

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST,1);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Content-Type: audio/x-flac; rate=8000"));

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $file_to_upload);

curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);

$result=curl_exec ($ch);

curl_close ($ch);

$json_array = json_decode($result, true);

return $json_array["hypotheses"][0]["utter ance"];

}

А будет примерно так(вызов ф-ции):

$city = speech_recognition($recordfile,$uniqueid);

дополнительно нужно конвертировать аудио файл в формат: audio/xpcm;bit=16;rate=16000, изначально он wav.

при согласовании суммы и сроков, дополнительно вышлю файлы для теста, доки и остальное.

PHP
10 лет назад
gricina
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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