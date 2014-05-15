Добавить формы JQuery в свёрстанный лендинг.

Система учета автомобилей. ТЗ в приложении с описанием ролей и требуемых функций обязателен опыт работы с фреймворками дизайна системе не требуется, но кое-какая разметка приветствуется Выполнение работы будет поэтапным с оплатой за каждый этап после его выполнения. Бюджет и сроки ...