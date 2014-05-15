Порезать и натянуть дизайн на сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок191 просмотр
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Есть дизайн сайта. Сейчас это обычный сайт. Планируется интернет-магазин. Интересует, сколько будет стоить порезка и натяжка дизайна на сайт и интернет магазин. Сейчас магазин не нужен. Нужна только фотогалерея.

10 лет назад
mib
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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