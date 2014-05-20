Сделать отчет в Excel через API Яндекс.Директ.

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки330 просмотров
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Суть проблемы: стандартными средствами Яндекса нельзя выгрузить отчет, включающий нужные мне показатели рекламной компании. Именно выгрузить. Хотя я могу их посмотреть через ДиректКоммандер (родное приложение Яндекса), но выгрузить в эксель не могу. Есть что-то, связанное с API Яндекс.Директ, но к сожалению я в этом вообще не шарю. Соответственно мне нужен спец, который сможет это сделать.

Какой мне нужен результат:

1. Чтобы я мог зайти в логин с помощью имени и пароля.

2. Выбрать 2 компании.

3. Выгрузить с этих компаний всю статистику (включая нужные мне показатели ctr, цены на клик входа в спцразмещение, гарантию и т.д.)

4. Сравнить показатели по одинаковой ключевой фразе. (Если ключевая фраза совпадает вычесть из одного столбца другой)

5. Выгрузить результат в отдельную таблицу.

p.s. Как это будет реализовано мне не важно особо. В идеале, чтобы я мог нажать 2 галочки на компаниях и нажать кнопочку "Получить готовую таблицу с отчетом" :)

10 лет назад
aktivok
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$100
2 дня
Программа непростая. Роме пришлось биться около 3-х дней насмотря на дни рождения, выходные и т.д. сделал все так, как я и хотел! До него около сотни человек отказались от выполнения задачи. 3 согласились но в итоге сдулись (Призанилсь, что это им не по силам) Заплатил щедро, профессиональный подход уважаю. Роме большое спасибо.
Да, Игорь заплатил даже больше, чем договаривались. Можно смело работать с Игорем. Человек надежный.
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