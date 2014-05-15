Написать веб-приложение, под любой движок.

Написать веб приложение по работе с Excel которое бы выдавал правильный формат мобильных телефонов,

и делил по операторам. Например у меня в Excelе есть файл, в столбик идут номера телефонов, такого типа:

+77770213328

87770213328

87017162233

8(701)7162238

Надо что бы был список упорядочен по операторам (префиксам) и в правильном формате, вот в таком виде:

77770213328 Beeline

77017162238 KCELL

Что бы удалял дубликаты, пробелы и ненужные символы. Приложение должно быть лёгкое, удобное и быстро обрабатывало данные в базу и загружалось на сайте. Внедрить на сайт.

Еще надо интерфейс, что бы в будущем делать выборку из базы. Например возможность выбрать город, выбрать оператора, увидеть кол-во абонентов и т.д.

Цену увеличиваю.