Парсер картинок и загрузка их в интерент магазин

Есть интерент магазин 8000 товаров, все товары без картинок. Сайт работает на modx Shopkeeper.

Нужен парсер картинок который решит этот вопрос. А так же настроить Модуль импорта товаров из excel в котором и будут хранится ссылки к картинкам. Т.е. нужно предложить наилучший вариант для данного магазина, оценить работу и реализовать ее.