Универсальный фильтр для постов Wordpress

Необходимо создать универсальный фильтр для постов ( а так же страниц, custom post types, и т.д.) основываясь на любом наборе атрибутов и свойств.

Вот тут более подробно и с картинками: http://gd.is/wp/universal-filter-tz.html

Нужно сделать плагин для Wordpress работающий в WP Admin Panel.

Критерии Фильтров:

Каждый фильтр может иметь несколько критериев. Одинаковые критерии всегда соединены через "ИЛИ", разные через "И"

Примеры критериев для фильтра:

Автор поста

Post Type (post, page, etc.. (Включая любые custom post types) )

Status (Published, Draft, Pending Review, etc..) (Включая custom statuses)

Visibility (Public, Prvate, etc..)

Format: (Standard, Aside, Image, Link, Quote, Status, etc.. )

Любое custom field

Мультивыбор:

Категории

Custom Taxonomies типа Hierarchical ( like post categories, with parent / children relationship and checkboxes to select taxonomy )

Поле для ввода:

Tags

Custom Taxonomies типа Flat ( like post tags, with a text input to enter terms )

Дата/Время – интервалы "от" – "до":

Published on

Плюс к этому все поля таблицы wp_posts, все, что относится к посту в wp_post_meta и все, что относится к посту в wp_terms/wp_term_relationships/wp_term_taxonomy

Предлагайте цены и сроки, но будте уверены, что справитесь. Этот проект предполагает глубокие знания внутренней структуры и устройства базы данных Wordpress, а так же умения писать сложносочиненные wp_query и/или sql запросы.