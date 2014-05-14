Требуется скрипт для сайта для расчёта стоимости

Требуется создать калькулятор для встраивания на сайт urta.biz, для расчёта стоимости заказа. Калькулятор будет расположен на отдельной странице сайта. Калькулятор уже создан в Excell(в приложении) теперь его нужно сделать на js(возможны другие предложенные вами варианты). Так же потребуется отрисовка/вёрстка что бы калькулятор выглядел опрятно. Общий стиль оформления примерно такой http://www.oknastreet.ru/stoimost-new/kalkuljator-plastikovyh-okon.html

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