Требуется скрипт для сайта для расчёта стоимости

Мне нужны парсеры приведенные ниже. За каждый пункт плачу 1000 руб. 1. job-mo.ru (резюме и вакансии), rabota.ru (вакансии), job.ru (вакансии), (бот с исходным кодом, должен грабить все с контактами) 2. zaycev.net (или любой другой на сайте должно быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать калькулятор для встраивания на сайт urta.biz, для расчёта стоимости заказа. Калькулятор будет расположен на отдельной странице сайта. Калькулятор уже создан в Excell(в приложении) теперь его нужно сделать на js(возможны другие предложенные вами варианты). Так же потребуется отрисовка/вёрстка что бы калькулятор выглядел опрятно. Общий стиль оформления примерно такой http://www.oknastreet.ru/stoimost-new/kalkuljator-plastikovyh-okon.html
Сайт на самописной CMS на основе фреймворка Codeigneter.
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