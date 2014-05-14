Доработка проекта на Cotonti CMS

Для специалиста этого направления. Тема - аренда строительной и дорожной техники :экскаватоы-погрузчики,дорожные работы, вывоз строительного мусора,снега и т.д. Клонируем http://spq-stroy.ru/services Делаем всё так же по компоновке и содержанию на любой CMS. Нужно внести коррективы по шрифту, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка проекта http://trafovod.ru - биржа фриланса на Cotonti CMS:
1. Меню проектов - сейчас по умолчанию все подпункты меню отображены. Нужно сделать, как на http://www.weblancer.net/projects/ чтобы меню раскрывалось только при переходе на сам пункт. Чтобы можно было попасть в сам главный раздел, например, "Анимация/Графика/Фотография" и при этом открылись бы его подразделы.
2. В магазине биржи сейчас кнопка "Купить сейчас" видна только зарегистрированным пользователям. Если пользователь не авторизован, то ему она не показывается. Нужно, чтобы она показывалась всем, но если пользователь не авторизован или не зарегистрирован, то при нажатии на эту кнопку, ему бы выводилось сообщение о том, что, чтобы купить данную работу, ему нужно зарегистрироваться или авторизоваться в системе.
3. Сделать так чтобы форма поиска по проектам была по умолчанию свернута, как на https://allfreelancers.su (Фильтр проектов), а при нажатии на кнопку "развернуть/свернуть", она, соответственно, разворачивалась и сворачивалась.
Пишите цену за которую готовы выполнить данный проект и сроки.
Возможно постоянное сотрудничество по сопровождению данного проекта.
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