Реализация задач на сайте

Привет, имеется сайт с Drupal 7 и Ubercart, с недавних пор вываливается в белый экран на странице товара, в админку так же не пускает из-за белого экрана. Кеши через Drush не чистятся, вываливается ошибка. Гугление по ошибкам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Редизайн
- структура сайта - как http://www.aquafishing.net
2. Обновить движок до последней версии (делает производитель)
- переход на новую версию было 6500 (уточню)
- установка обновления производителем 1250
3. Требования по структуре сайта:
- категории - правильными квадратами
- товар в категориях - таблицей
- каталог товаров (меню слева) сделать более контрастным
4. Отзывы отключить
5. Новинки выводить на главной
6. Автоматический обмен данными с поставщиками (брать данные из файла xml на сайте поставщика) один из них - аквафишинг
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