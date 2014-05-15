Исправить баги на сайте (Битрикс)

1. На главной есть слайдер, текст изменить можно, но в слайдере нет возможности перейти к новости

Картинка должна вести на страницу с новостью. То есть при редактировании слайдера в админке - добавить возможность делать картинку с текстом

кликабельными, чтобы можно было выбрать новость, на которую будет вести ссылка

http://prntscr.com/3irgun

2. Нужно сделать форму поиска. Чтобы искались статьи (элементы). Сейчас ничего не выводится.

3. В слайдере Видео, виднеется кусочек видео. http://joxi.ru/p8JxU_3JTJA2U_vCHMM Нужно поправить либо верстку, либо что-то еще. Посмотрите сами

4. Нету вывода даты в превью статей на главной страницы (слева от кнопки "читать далее"). http://joxi.ru/FMRxUxjKTJC4Rld7uFU

5. При добавлении картинки в слайдере (картинка анонса) - расползается картинка.

В дизайне должен быть прописан стиль для этой картинки, чтобы она "ужималась" до размера остальных. Например, жестко 50x50px (или такой размер,

чтобы все вмещалось), какую бы не загрузил.

http://prntscr.com/3irrpi

http://prntscr.com/3irrx6