Исправить баги на сайте (Битрикс)

Ищем начинающего программиста PHP и HTML, CSS Надо сделать необходимые измения на сайте. Базовые знания PHP и HTML, CSS необходимы. ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. На главной есть слайдер, текст изменить можно, но в слайдере нет возможности перейти к новости
Картинка должна вести на страницу с новостью. То есть при редактировании слайдера в админке - добавить возможность делать картинку с текстом
кликабельными, чтобы можно было выбрать новость, на которую будет вести ссылка
2. Нужно сделать форму поиска. Чтобы искались статьи (элементы). Сейчас ничего не выводится.
3. В слайдере Видео, виднеется кусочек видео. http://joxi.ru/p8JxU_3JTJA2U_vCHMM Нужно поправить либо верстку, либо что-то еще. Посмотрите сами
4. Нету вывода даты в превью статей на главной страницы (слева от кнопки "читать далее"). http://joxi.ru/FMRxUxjKTJC4Rld7uFU
5. При добавлении картинки в слайдере (картинка анонса) - расползается картинка.
В дизайне должен быть прописан стиль для этой картинки, чтобы она "ужималась" до размера остальных. Например, жестко 50x50px (или такой размер,
чтобы все вмещалось), какую бы не загрузил.
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