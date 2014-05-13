Доработка PHP скрипта

Задачи для исполнителя: 1. Установка логотипа на сайт (лого я предоставлю) 2. Редактирование страниц на сайте (изменение текстовой информации и добавление картинок, которые я предоставлю) 3. Смена телефона, почты и адреса на сайте 4. Доработка форм для отправки сообщений ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сабж, работы на пару часов, также есть множество других проектов.
Интересуют индивидуальные кодеры, команды не интересуют.
Работа срочная
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