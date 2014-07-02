Сделать копию сайта

Веб-программированиеЗавершен12 заявок218 просмотров
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Приветствую.Нужно восстановить сайт из вебархива.Сайт есть здесь http://web.archive.org/ ( какой сайт покажу исполнителю ) Т.е сделать- восстановить точную копию сайта включая контент и структуру сайта на хостинге..

10 лет назад
milkashokolad74
Карина 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$30
2 дня
Все как всегда супер !!
Полный порядок :)
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