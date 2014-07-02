Сделать копию сайта

Необходимо сделать интерактивный генплан как в примере: http://aviatorov.ru/genplan/index.php Он должен потом встраиваться на сайт под Wordpress и адекватно работать в разных браузерах на разных устройствах, том числе и на Apple. Бюджет 15 000р. ...
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Приветствую.Нужно восстановить сайт из вебархива.Сайт есть здесь http://web.archive.org/ ( какой сайт покажу исполнителю ) Т.е сделать- восстановить точную копию сайта включая контент и структуру сайта на хостинге..
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