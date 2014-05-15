Подправить яваскрипт

Здравствуйте,

На сайте http://yourproperty.co.nz/ (Пароль для входа: 12345) надо исправить код mapfunctions.js так, чтобы по клику на категории в сайдбаре Residential Sales, Residential Rentals и т.д. на карте показывалась только одна категория. Т.е. при загрузке показывается Residential Sales, если пользователь кликает на Commercial Sales - первая категория скрывается и показываются только дома из Commercial Sales.

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