Подправить яваскрипт

Необходимо сделать интерактивный генплан как в примере: http://aviatorov.ru/genplan/index.php Он должен потом встраиваться на сайт под Wordpress и адекватно работать в разных браузерах на разных устройствах, том числе и на Apple. Бюджет 15 000р. ...
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Здравствуйте,
На сайте http://yourproperty.co.nz/ (Пароль для входа: 12345) надо исправить код mapfunctions.js так, чтобы по клику на категории в сайдбаре Residential Sales, Residential Rentals и т.д. на карте показывалась только одна категория. Т.е. при загрузке показывается Residential Sales, если пользователь кликает на Commercial Sales - первая категория скрывается и показываются только дома из Commercial Sales.
Работы - на 20 минут для человека, знающего javascript. Предлагайте ваши ставки.
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