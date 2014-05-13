Подключить дополнительно форму подписки

Доброго.

Есть сайт irockforex.ru

Нужно сделать так, чтобы при заполнении данных в лид форме человек не только отправлял заявку, но и подписывался на сервис рассылок.

Пример кода формы подписки в аттаче, надо прикрутить его к той, которая на сайте. При этом все скрипты, которые сейчас есть там, должны работать и дальше (там уже реализована отправка на дополнительный адрес).