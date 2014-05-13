Нужен модуль выбора материалов

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки80 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://svoiamebel.ru/index.php?productID=5140 вот модуль выбора материалов в рабочем состоянии ,нужен один в один такой же на этот сайт http://www.polisfera-mebel.ru/ бюджет до 15 тр ,или любое другое решение на основе этого модуля который представлен по ссылке ребята срочно !

10 лет назад
nikobossa
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
andrewbykam
Андрей 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-7)
10 лет назад
$350
10 дней
не выполнил работу
  • Похожие заказы

  • Система складского и торгового учета на PHP

    $850

    В кратце: учет товара по партиям и складам. приход-расход товара. перемещение, списание, инвентаризация контроль оплаты, учет наличности в кассе. различные права и интерфейсы пользователей. есть фреймворк для интерфейса. уже проще. реализация с использованием php, jquery, js, ajax, mysql желательно на ...

    PHP
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Wordpress доработка плагина

    Здравствуйте. Wordpress, тема Classipress, есть плагин для поднятия объявления, но он интегрирован с PayPal. Нужно перенастроить его на Единую кассу http://merchant.w1.ru/ На сайте уже есть работающий интегрированный модуль оплаты Единой кассы. Инструкция Единой кассы http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Полная автоматизация сайта

    Объект www.giprint.ru Задача полная автоматизация сайта с целью заказа продукции без посещения офиса или визита на производство. Т.е. даже должна быть возможность заказать образец продукции домой. Курьеру должна сразу приходить заявка в виде СМС и его ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести правки на сайты

    Сделать правки на 2-х сайтах. Цель «Онлайн заявка» Сейчас во время заполнения заявки и после ее отправки пользователь находится на 1 и той же странице, по тому вычислить тех, кто реально отправил, нет возможности. Нужно сделать новую страницу "Спасибо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Jquery: Циклично менять class у элементов

    Есть список Класс добавляется автоматически $( "ul li" ).each(function( index_li ) { $(this).addClass('n'+index_li); }); При скролле вниз классы должны меняться циклично на и далее Аналогично, при прокрутке вверх - цикличность смены классов - в обратном порядке. Реализация на jquery.

    jQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Постинг фото в Одноклассники Delphi

    Используя библиотеку Synapse http://synapse.ararat.cz на основе VK API реализовать функцию function PostPhoto (Login, Password, PhotoPath: String): Integer; Функция выполняет следующие действия - Осуществляет авторизацию пользователя в Одноклассники используя Login, Password - Осуществляет постинг фотографии расположенной на компьютере по пути ...

    Delphi
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется и внедрение google maps в Вордпрес

    $100

    Приветствую всех. Задача. Есть работающий сайт, созданный на вордпрес Есть гугл карты уже внедренные в сайт. Нужно доработать админку вордпреса так, чтобы можно было добавлять метки на карту из админки вордпреса, минуя прописывания всяческих id в коде. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад