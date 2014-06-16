Развернуть сайты на хосте

В кратце: учет товара по партиям и складам. приход-расход товара. перемещение, списание, инвентаризация контроль оплаты, учет наличности в кассе. различные права и интерфейсы пользователей. есть фреймворк для интерфейса. уже проще. реализация с использованием php, jquery, js, ajax, mysql желательно на ...
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