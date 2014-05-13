Разработать калькулятор цен на топливо

Нужно доработать стандартное облако тегов Webasyst`a. Подробное тз во вложении.
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Требуется разработать калькулятор
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