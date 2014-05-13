Описать работу программы в java script

Для сайта http://stroy-komfort51.ru/ Сделать плавающее меню. При прокрутки сайта самое верхнее меню (контакты, акции, рассчитать), чтобы улетало вниз и чуть влево (меняя стиль фона на светло серый), не заграждая телефонный номер для связи. И уже всё данное ...