Интернет-магазина на Joomla 2.5. Дизайн страницы.

Необходимо доделать функционал корзины на сайте tprostor.ru (http://www.tprostor.ru/price/search, Drupal, модуль во вложении, из корзины заявка должна уходить на нашу почту в формате xls, и по отдельной кнопке клиенту). Сделать примерно как на uralmob.ru, только при ...