Нужен РНРшник! Полное ТЗ после "собеседования". Есть сервера, которые будут принимать от нашего сайта различные GET запросы. С пополненным балансом, юзер в своей пользовательской части ("личный кабинет") может сгенерировать кастомную услугу, отправить запрос (от выбора ...
Интернет-магазина на Joomla 2.5. Дизайн страницы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
"Поплыла" верстка, необходимо поправить дизайн отображения рекомендуемых товаров на странице описания товаров интернет-магазина на Joomla 2.5.
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