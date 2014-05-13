Разработчик на битрикс framework

$2500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки112 просмотров
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Обязанности:

Создание и доработка/внедрение нового функционала

Опыт работы с 1С-Битрикс обязателен

Javascript базово и понимание технологии ajax

HTML/CSS – базово

Требования:

Адекватность :)

Обязательное наличие skype и возможность общаться голосом.

От нас

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Удаленная работа

10 лет назад
pavel-kmt
Павел 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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