Создать сайт

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Веб-программированиеЗавершен19 заявок510 просмотров
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Купил 4 сайта без домена. Туристическая тематика.

Нужно залить весь контент на один, настроить и залить на хостинг.

Для профи делов на 30-60 минут.

Wordpress, шаблон готовый.

От исполнителя:

1. Выбрать 1 из 4 готовых сайтов (возможно где-то поменять блоки)

2. Залить весь контент из 3 других сайтов

3. Залить на хостинг.

По возможности настроить сайт и оптимизировать.

Final

Оплата на карту Приватбанка, фрилансер с Украины.

10 лет назад
v2010
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vador
Вадим 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
3 дня
Все ОК. Быстро, качественно, коммуникация на высоте, всегда на связи. Рекомендую.
Полностью доволен сотрудничеством с Василием. Внятные ответы на вопросы, корректная постановка задач, предоплата и никаких задержек с оплатой. Хороший заказчик, рекомендую!
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