Доработка сайта на Опенкарт

Веб-программированиеЗавершен2 заявки163 просмотра
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Необходимо сделать одну страницу, доступную только для зарегистрированных пользователей. Также нужно реализовать, чтобы в случае необходимости можно было для новых страниц также устанавливать ограничение на посещение.

10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
L_V_U
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$60
2 дня
Качественно и быстро.
Приятно работать с Денисом. Рекомендую.
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