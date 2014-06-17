Доработка сайта на Опенкарт

Есть готовый магазин на базе ocStore. Нужно написать дополнительный функционал + сделать незначительные правки по верстке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать одну страницу, доступную только для зарегистрированных пользователей. Также нужно реализовать, чтобы в случае необходимости можно было для новых страниц также устанавливать ограничение на посещение.
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