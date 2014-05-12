Настройка сайта, работа с картой google maps

Имеется сайт на CMS WordPress. Необходимо сделать мониторинг серверов по типу этого сайта rusrust.ru/top . Только, чтобы регистрация была на wp, и каждый новый сервер это отдельная статья. Все публикуется в определенные рубрики. Что должно быть в мониторинге ...