Вертикальный слайдер контента

Требуется слайдер на главную страницу интернет-магазина на Opencart.

Такого же типа - http://demo.webdeveloperplus.com/featured-content-slider/. В принципе можно его же и взять готовый.

Пробовал сам прикрутить, но на главной уже есть карусель и при подключении стилей происходит конфликт. Требуется человек, который решит проблему.