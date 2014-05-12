Удалить с хостинга вирус

Имеется сайт на CMS WordPress. Необходимо сделать мониторинг серверов по типу этого сайта rusrust.ru/top . Только, чтобы регистрация была на wp, и каждый новый сервер это отдельная статья. Все публикуется в определенные рубрики. Что должно быть в мониторинге ...
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Нужно удалить с хостинга известный мне вирус и ,посмотреть откуда он мог залезть.
А так же надо научить пользоваться ssh клиентом, что бы удалить заражённые части файлов.
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