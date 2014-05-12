Удалить с хостинга вирус

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок154 просмотра
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Нужно удалить с хостинга известный мне вирус и ,посмотреть откуда он мог залезть.

А так же надо научить пользоваться ssh клиентом, что бы удалить заражённые части файлов.

10 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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