Простой таск: свой текст письма для каждой кнопки

Веб-программированиеЗавершен5 заявок181 просмотр
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Доброго.

Есть лендинг oakfloor.ru - нужно сделать так, чтобы в письме указывалось, с какой именно доски прошел клик.

Для каждой лид формы также нужно сделать свое письмо.

Сейчас приходит одно со всех. В идеале - сделать так, чтобы новые доски потом можно было добавлять вручную.

Не обязателен сложный скрипт - можно просто сделать разные мейлеры, если так проще. Реализация - на усмотрение исполнителя.

Нужно сегодня, оплата мгновенная - но жду адекватных предложений.

10 лет назад
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
olexandr7
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$8
1 день
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