Простой таск: свой текст письма для каждой кнопки

Доброго.

Есть лендинг oakfloor.ru - нужно сделать так, чтобы в письме указывалось, с какой именно доски прошел клик.

Для каждой лид формы также нужно сделать свое письмо.

Сейчас приходит одно со всех. В идеале - сделать так, чтобы новые доски потом можно было добавлять вручную.

Не обязателен сложный скрипт - можно просто сделать разные мейлеры, если так проще. Реализация - на усмотрение исполнителя.

Нужно сегодня, оплата мгновенная - но жду адекватных предложений.