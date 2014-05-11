YML выгрузка для яндекса

Помогите восстановить работу самописного скрипта. Начал не правильно распарсивать информацию из исходного файла.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подключить интернет магазин к яндекс снипетам (ввыдаче появляется описание товара и цена) для этого необходимо сгенерировать YML файл.
Подробнее расписано здесь как это делается.
Прошу отозваться тех кто уже исполнял аналогичное задание и у него всё получилось.
http://help.yandex.ru/webmaster/goods-prices/faq.xml#1112528
Все товары, описание, производитель, цены уже есть в магазине. www.yaport.su движок на друпале.
По всем вопросам прошу связываться со мной по скайпу.
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