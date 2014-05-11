YML выгрузка для яндекса

Необходимо подключить интернет магазин к яндекс снипетам (ввыдаче появляется описание товара и цена) для этого необходимо сгенерировать YML файл.

Подробнее расписано здесь как это делается.

Прошу отозваться тех кто уже исполнял аналогичное задание и у него всё получилось.

http://help.yandex.ru/webmaster/goods-prices/faq.xml#1112528

Все товары, описание, производитель, цены уже есть в магазине. www.yaport.su движок на друпале.

По всем вопросам прошу связываться со мной по скайпу.