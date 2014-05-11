Восстановить работу скрипта

Требуется написать CMS для учета заявок система представляет из себя виде таблице с полями (№. Статус. Дата приема. кто принял. текст заявки. клиент. дата выполнения. работник. сумма) также нужны отчеты за месяц, за период и по дням отчет ...
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