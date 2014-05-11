Вёрстка сайта под планшет и доработка

Требуется доработать сайт под отображение на планшете.

http://rikkir-sport.ru/

Также необходимо разработать отображение пути по сайту для компонента JoomShopping.

Когда посетитель перехрдит на какой-то товар, должна быть строчка, где видно как он туда попал (какая категория, подкатегория и т.п.)

Пример: вот здесь не понятно в каком месте сайта (в какой категории находится товар)

http://rikkir-sport.ru/index.php/component/jshopping/product/view/51/410?Itemid=0

Цена, сроки для каждой доработки отдельно(под планшет и путь по сайту для товара)?