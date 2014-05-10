Сделать правки на сайте (скорость загрузки)

Есть работающий самописный компоннет - мы его называем заявки (по зарубежному HelpDesc). Писался он под джумлу 1.0, потом получилось самостоятельно перенести его на джумлу 1.5 В данный момент есть потребность переделать его под джумлу 3.0 Компонент писался не ...